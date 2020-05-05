Чемпионат Германии могут возобновить 15 мая

Новости спорта:Бундеслига может завтра получить официальную дату возобновления матчей.

Уже завтра, 6 мая, Бундеслига может получить официальную дату возобновления матчей.

Предположительной датой возвращения матчей чемпионата называют 15 мая.

Завтра вопрос возобновления сезона обсудят между собой представители немецких штатов и канцлер Германии Ангела Меркель в формате телеконференции.

Матчи в случае возвращения немецкого футбола в мае будут проходить при соблюдении жестких ограничительных правил и без болельщиков на трибунах.

Команды Бундеслиги тренировались с середины апреля, разделенные на небольшие группы.

На прошлой неделе три сотрудника Кельна сдали положительный тест на коронавирус, но все результаты повторного теста оказались отрицательными. Отрицательные тесты сдали и все футболисты Баварии.