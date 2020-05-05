Морозюк зовет Реброва в Турцию

Новости спорта:Игрок «Ризеспора» не против увидеть экс-тренера «Динамо» у руля «Фенербахче».

Недавно в СМИ попала информация об интересе «Фенербахче» к украинскому наставнику Сергею Реброву, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош». Футболист «Ризеспора» и бывший подопечный Реброва в «Динамо» Николай Морозюк высказал свое мнение о возможном переезде наставника в Турцию.

«Фенербахче - это большая команда здесь. У них богатая история и огромная армия болельщиков. Люди просто сходят с ума от этой команды. У них хорошие исполнители, которые приехали из Европы и играли в топ-командах. Буду очень рад, если Сергей Станиславович переедет в Турцию. Это будет большой шаг в его карьере. Он еще молодой и перспективный. Думаю, что это именно его чемпионат», - сказал Морозюк.

Напомним, что с 2002 по 2004 год Ребров выступал за «Фенербахче» в качестве игрока и забил 5 голов в 41 матче. Вместе с командой Сергей выиграл одно чемпионство.