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Тимощук оценил чемпионат Беларуси

Тимощук оценил чемпионат Беларуси
15:50 Сегодня Телеграф sportsdaily.ru

Новости спорта:Один из тренеров «Зенита» рассказал о чемпионате Беларуси.

Украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук следит за чемпионатом Беларуси, который единственный в Европе продолжается, несмотря на коронавирус.

- Нормальный чемпионат, хотя зрителей почти нет и картинка не супер. Но и нет смысла сравнивать с ведущими турнирами.

- Зато все команды ровные, почти нет разгромов.

- Точно. Вот все привыкли БАТЭ видеть лидером, а в прошлом году победило брестское «Динамо», с чем его и поздравляю. Лично знаю президента клуба. В общем, мне интересно, тем более мы на последнем сборе сыграли контрольные матчи с минским «Динамо» и с «Ислочью». Захочешь найти информацию, найдешь в любом материале, который у тебя есть.

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- У вас в брестском «Динамо» как минимум еще один хороший знакомый есть…

- (Смеется) Да, слежу за Артемом Милевским, своим бывшим партнером по сборной Украины. Играет на опыте. Иногда одним касанием решает эпизоды, – сказал Тимощук.

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ФК Зенит, Анатолий Тимощук, Чемпионат Беларуси.
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