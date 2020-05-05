Новости спорта:Борт "горожан" осуществляет перевозку мяса и другой провизии.

Самолет Манчестер Сити используется для нужд населения планеты во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, “горожане“ отдали свой лайнер из-за нехватки грузовых самолетов. Борт переправляет провизию и предметы первой необходимости для больных коронавирусом.

Отмечается, что недавно самолет английского клуба перевез 24 тонны мяса из Судана в ОАЭ.

Напомним, сезон АПЛ приостановили из-за пандемии коронавируса 13 марта. Ожидается, что возобновлен он будет в начале июня при благоприятной ситуации с распространением вируса.

Ранее сообщалось, что АПЛ может провести весь следующий сезон при пустых трибунах.