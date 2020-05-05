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Тибо Куртуа против досрочного чемпионства Барселоны

Тибо Куртуа против досрочного чемпионства Барселоны
16:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Могут быть проблемы, если сезон не закончат.

В Испании пока что нацелены возобновить футбольный сезон, но если этого не случится, то, скорее всего, возникнут споры по поводу определения чемпиона.

«Барселона» на 2 пункта опережает «Реал», и в мадридской команды не согласны с тем, чтобы каталонцам отдали титул, если чемпионат не будет доигран.

Такая позиция вратаря Тибо Куртуа.

«Реал» отстает от них на 2 очка, и если сезон не будет закончен и «Барселону» назовут чемпионом, то это нечестно. В этом сезоне мы их обыграли и сыграли вничью. «Реал» доказал, что сильнее».

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«В той же Англии ситуация другая. Там «Ливерпуль» действительно имеет солидный перевес», - сказал Куртуа.

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УЕФА, ФК Барселона, Тибо Куртуа, ФК Реал Мадрид.
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