Зинченко назвал самого быстрого игрока Ман Сити

Новости спорта:Игрок «Манчестер Сити» подколол партнера по команде.

Футболист английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины Александр Зинченко в очередной раз подколол партнера по команде Рахима Стерлинга, заявив, что у англичанина очень смешной стиль бега.

«Все его пародируют. Он и с меня смеется, что я смешно и медленно бегаю. Своими глазами видел, как Уокер и Стерлинг бежали 50 метров. Я давал им команду «На старт! Внимание! Марш!» и видел, как Стерлинг начал на полсекунды позже.

Уокер чуть-чуть опередил его, поэтому он сейчас ходит и рассказывает, что он самый быстрый в команде», - сказал Зинченко.