"Как быть нам и "Заре"?": Шаран прокомментировал идею доиграть оставшиеся девять туров УПЛ в Киеве

Новости спорта:Шаран негативно относится к идее доиграть первую шестерку в Киеве.

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что "Динамо", "Шахтер" и "Колос" предложили провести оставшиеся девять туров УПЛ в "чемпионской группе" в Киеве.

"Однозначной позиции по этому вопросу у "Александрии" пока что нет, потому что мы не обговаривали эту тему с президентом клуба. Читал об этой инициативе "Динамо", "Шахтера" и "Колоса" в прессе. 7 мая планируется заседание УПЛ по вопросу чемпионата. Будем ждать, какие будут его итоги.

Пока же со своей точки зрения могу сказать, что к такой идее отношусь негативно. Могу понять "Динамо", "Шахтер" и "Колос". Они базируются в Киеве. "Десне" тоже из Чернигова добираться в столицу недалеко и удобно. Но как быть нам и "Заре"? Ездить на каждый матч в Киев или жить там?

Пока же могу сказать, что мы в любом случае предварительно планируем 11 мая собраться, а 12 мая возобновить тренировочный процесс. При этом перед этим весь коллектив будет протестирован на коронавирус", — отметил Шаран.