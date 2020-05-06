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Кевин де Брюйне о дисквалификации "Манчестер Сити": Два года без Лиги чемпионов - это много

Кевин де Брюйне о дисквалификации "Манчестер Сити": Два года без Лиги чемпионов - это много
04:58 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:Лидер "Манчестер Сити" изъявил желание покинуть клуб из-за дисквалификации "МС" с ЛЧ.

Полузащитник из Бельгии Кевин де Брюйне намекнул о возможности завершения выступлений в "Манчестер Сити", если для клуба оставят двухлетний запрет на выступления в Лиге чемпионов, информирует УНН со ссылкой на "Sky Sports".

Нынешний контракт де Брюйне с "горожанами" действует до июня 2023 года. Несмотря на то, что бельгиец "счастлив" в клубе, он считает, что длительное исключение из элитных европейских соревнований может повлиять на его карьеру.

"Меня все устраивает в "Манчестер Сити", мне все нравится. В клубе говорят, что они уверены в своих силах и суд отменит дисквалификацию. Я им верю. Как будет окончательное решение — я приму свое решение. Два года без Лиги чемпионов — это много. Если будет один год дисквалификации, то еще можно думать", — рассказал игрок.

Напомним, что в составе "МС" выступает украинец Александр Зинченко.

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Как сообщалось ранее, чемпионы Премьер-лиги были отстранены от участия во всех соревнованиях УЕФА в течение следующих двух сезонов за "серьезные нарушения" правил финансовой честной игры, но обжаловали наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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ФК Ман Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Кевин де Брюйне.
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