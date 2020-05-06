Вернуть билеты Евро-2020 нужно в мае

Новости спорта:УЕФА сообщил, что все билеты остаются в силе и на 2021 год.

УЕФА запустил портал, где можно вернуть деньги за билеты на Евро-2020.

На сайте УЕФА, отмечается, что запрос на возврат билетов нужно отправить до 26.05.2020. До этой даты вы также сможете отменить возврат своих билетов, если пожелаете.

При этом, если вы не хотите получить деньги назад и решите сохранить билеты, то сможете без проблем посетить матчи Евро, но уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что отборочные матчи плей-офф Евро-2020 планируют провести в октябре и ноябре. В них определят четырех последних участников чемпионата. Среди них и четвертую команду группы С, в которой выступит сборная Украины.

Напомним, УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.