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Еще один бывший руководитель Реала стал жертвой коронавируса

Еще один бывший руководитель Реала стал жертвой коронавируса
06:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вилья работал в структуре мадридской команды с 2006 по 2009 год.

Экс-функционер мадридского Реала Амадор Суарес Вилья умер от коронавируса, информирует официальный сайт "сливочных".

Вице-президенту было 76 лет на момент смерти. Он проработал в "Королевском клубе" три года (2006-2009), когда президентом был Рамон Кальдерон.

Представители Реала выразили соболезнования семье Амадора Суареса. Под его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании и единожды завоевывала Суперкубок.

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Ранее умерли бывший президент Лоренцо Санс, экс-тренер Радомир Антич и игрок Гойо Бенито.

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УЕФА, ФК Реал Мадрид, Амадор Суарес Вилья.
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