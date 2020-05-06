Еще один бывший руководитель Реала стал жертвой коронавируса

Экс-функционер мадридского Реала Амадор Суарес Вилья умер от коронавируса, информирует официальный сайт "сливочных".
Вице-президенту было 76 лет на момент смерти. Он проработал в "Королевском клубе" три года (2006-2009), когда президентом был Рамон Кальдерон.
Представители Реала выразили соболезнования семье Амадора Суареса. Под его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании и единожды завоевывала Суперкубок.
Ранее умерли бывший президент Лоренцо Санс, экс-тренер Радомир Антич и игрок Гойо Бенито.