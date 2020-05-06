Шаран о матчах в Киеве: Я отношусь негативно к такой идее

Новости спорта:Клуб планирует возобновить тренировки 12 мая.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал идею проведения оставшихся матчей верхней шестерки Favbet Лиги в Киеве.

«Однозначной позиции пока нет, мы не обсуждали эту тему с руководством клуба. 7 мая планируется заседание УПЛ, будем ждать его итогов».

«Я отношусь негативно к такой идее. Могу понять Динамо, Шахтер и Колос, они базируются в Киеве. Десне тоже недалеко добираться. А как быть нам? Ездить на каждый матч в Киев, или жить там?»

«В любом случае, предварительно мы планируем собраться 11 мая, а 12 числа возобновить тренировочный процесс. Перед этим весь коллектив протестируем на коронавирус».

Ранее Десна выступила с предложением провести остаток матчей сезона в верхней шестерке УПЛ в Киеве. Идею проведения матчей в столице также поддерживают Динамо, Шахтер и Колос. Заря назвала необходимость перевозить команду в столицу «нерациональной».

При этом завершить сезон во второй шестерке могут в Днепре или Львове.

Сезон в Премьер-лиге был приостановлен после 23-го тура. С 13-очковым отрывом таблицу возглавляет Шахтер.