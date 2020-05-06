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Куман остается в больнице

Куман остается в больнице
07:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Рональд Куман останется в больнице минимум до 7 мая.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который ранее был госпитализирован из-за проблем с сердцем, останется в больнице минимум до 7 мая, сообщает L'Equipe.

Тренер был отправлен на госпитализацию 4 мая, ему произвели катетризацию сердца и стабилизировали состояние. Сейчас его жизнь вне опасности, но теперь ему предстоит пройти повторное обследование.

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Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов летом 2018 года и вывел команду в финал Лиги наций УЕФА, а также в финальный турнир Евро-2020. Ранее он также работал с голландскими «Аяксом», ПСВ, «Фейеноордом» и АЗ, португальской «Бенфикой», испанской «Валенсией», а также английскими «Саутгемптоном» и «Эвертоном». В качестве игрока в 1988 году стал чемпионом Европы.

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Все по теме:

ФК Барселона, Сборная Нидерландов, Рональд Куман, ФК Лестер.
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