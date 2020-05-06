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СМИ: ФИФА даст согласие на пять замен

СМИ: ФИФА даст согласие на пять замен
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Среди медицинских указаний - запрет плевков и ограничение объятий между футболистами.

ФИФА готова дать согласие на пять замен в течение матча во время доигрывания сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Marca.

Соответствующий документ будет опубликован на следующей неделе. Стоит отметить, что выполнение прописанных медицинских указаний по этому документу будет настойчиво рекомендовано, но не обязательно.

Как уже сообщалось, командам предложат три временных слота для замен по ходу игры, чтобы не создавать ненужных пауз. Замены в перерыве матча также позволят.

Предложение ФИФА должен утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол.

В ФИФА категорически против сокращения времени продолжительности матча. В организации считают, что это исказит суть и дух футбола.

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Напомним, что УЕФА планирует завершить текущий сезон до конца августа. Речь идет как о национальных чемпионатах, так и еврокубковых турнирах.

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УЕФА, ФИФА, Футбол, Новости спорта, Замены.
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