Первая лига: все матчи могут доиграть в Харькове

Новости спорта:Финальный турнир команд Первой лиги могут провести в Харькове.

Турнир могут сыграть между командами, которые подали заявки на аттестацию в УПЛ: «Рух», «Волынь», «Минай», «Ингулец», «Оболонь-Бровар», «Металлист-1925» и «Черноморец».

Председатель наблюдательного совета «Металлиста-1925» Сергей Стороженко отреагировал на предложение провести отдельный розыгрыш путевки в УПЛ и предложил провести решающие игры Первой лиги в Харькове, сообщает Tribuna.com.

«Если изменения в регламент примут, тогда мы готовы. Неплохая идея - собрать все клубы в одном городе и доиграть турнир. Давайте такую пульку проведем в Харькове. У нас три стадиона готовы принять турнир такого уровня», - сказал Стороженко.

Напомним, Первая лига не возобновила соревнования после зимнего перерыва. «Металлист-1925» занимает пятое место, набрав 35 очков и отставая от лидера «Руха» на 4 очка.