Ливерпуль продает Кариуса в еще один клуб

Новости спорта:Немец вернулся на Анфилд после аренды в Бешикташе.

Ливерпуль не рассчитывает на вратаря Лориса Кариуса и попытается продать его в скором будущем.

Недавно немецкий голкипер расторг арендное соглашение с Бешикташем из-за невыплаты турками зарплаты. Ливерпуль поддержал своего игрока в этой ситуации, но вряд ли у Кариуса будет шанс снова заиграть на Анфилде.

Кариус перешел в Ливерпуль в 2016 году из Майнца, но стать основным вратарем Красных он не сумел. В 2018 году немец перебрался в Бешикташ на правах двухлетней аренды.

За два года Лорис сыграл в 49 матчах за Ливерпуль, пропустив 47 мячей при 22 играх на ноль. В сезоне 2019/20 на счету Кариуса 32 матча за Бешикташ.

Чемпионат Англии был приостановлен в марте по причине пандемии COVID-19. Ливерпуль ушел на перерыв в качестве лидера Премьер-лиги с 25-очковым преимуществом над Манчестер Сити.