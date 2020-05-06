Алиев: Это был мой первый матч за Динамо, но я думал как потрогать Зидана или Рауля

Новости спорта:Александр Алиев вспомнил свой первый матч за Динамо.

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, как не мог сосредоточиться на футболе в матче Лиги чемпионов против Реала. По его словам, он думал о том, как потрогать Зидана или Рауля.

"Это был мой первый матч, когда я поехал за Динамо. Я вышел в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу. Я уже сам не понимал. Я выходил играть с открытым ртом. Когда я увидел всех, кого я смотрел по телевизору - Бекхэма, Зидана, Роналдо, Рауля… Не о футболе я думал, а о том, чтобы, может быть, кого-нибудь потрогать - Зидана или Рауля…

Моим кумиром в европейском футболе всегда был Зидан. Игра закончилась, мы тогда проиграли 1:5, когда Тема (Артем Милевский - ред.) гол забил. Конечно, мне хотелось поменяться футболкой, но я как-то постеснялся", - рассказал Алиев на YouTube-канале Кент.