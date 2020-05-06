Самые худшие трансферы АПЛ: два украинца в топ-50

Портал ESPN представил рейтинг 50 худших трансферов клубов английской Премьер-лиги за всю историю существования этого турнира.
На места в рейтинге влияло соотношение вклада футболиста в результаты клуба и ожиданий от его трансфера при подписании.
В рейтинг попали два украинца – переход форварда Сергея Реброва из Динамо в Тоттенхэм занял 25-е место, а трансфер Андрея Шевченко из Милана в Челси стал седьмым.
Топ-10 самых худших трансферов выглядит следующим образом:
10. Марио Балоттели – из Милана в Ливерпуль в 2004 году
9. Винстон Богард – из Барселоны в Челси в 2000 году
8. Томас Бролин – из Пармы в Лидс в 1995 году
7. Андрей Шевченко – из Милана в Челси в 2006 году
6. Дани Освальдо – из Ромы в Саутгемптон в 2013 году
5. Адриан Муту – из Пармы в Челси в 2003 году
4. Бошко Балабан – из Динамо З в Астон Виллу в 2001 году
3. Рики Альварес – из Интера в Сандерленд в 2015 году
2. Дэнни Дринкуоте – из Лестера в Челси в 2017 году
1. Али Диа в Саутгемптон в 1996 году