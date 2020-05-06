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Самые худшие трансферы АПЛ: два украинца в топ-50

Самые худшие трансферы АПЛ: два украинца в топ-50
14:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Шевченко попал в топ-10, а его бывший партнер по Динамо занял 25-е место.

Портал ESPN представил рейтинг 50 худших трансферов клубов английской Премьер-лиги за всю историю существования этого турнира.

На места в рейтинге влияло соотношение вклада футболиста в результаты клуба и ожиданий от его трансфера при подписании.

В рейтинг попали два украинца – переход форварда Сергея Реброва из Динамо в Тоттенхэм занял 25-е место, а трансфер Андрея Шевченко из Милана в Челси стал седьмым.

Топ-10 самых худших трансферов выглядит следующим образом:

10. Марио Балоттели – из Милана в Ливерпуль в 2004 году

9. Винстон Богард – из Барселоны в Челси в 2000 году

8. Томас Бролин – из Пармы в Лидс в 1995 году

7. Андрей Шевченко – из Милана в Челси в 2006 году

6. Дани Освальдо – из Ромы в Саутгемптон в 2013 году

5. Адриан Муту – из Пармы в Челси в 2003 году

4. Бошко Балабан – из Динамо З в Астон Виллу в 2001 году

3. Рики Альварес – из Интера в Сандерленд в 2015 году

2. Дэнни Дринкуоте – из Лестера в Челси в 2017 году

1. Али Диа в Саутгемптон в 1996 году

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФФУ, УАФ.
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