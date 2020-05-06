Рыкун: Ни Динамо, ни Заря в Лигу чемпионов все равно не попадут

Новости спорта:Экс-хавбек сборной Украины считает, что вице-чемпион не сможет преодолеть барьер квалификации.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Рыкун поделился мнением о перспективах нынешнего сезона украинской Премьер-лиги.

— Александр, скучно без футбола на карантине?

— Не без этого. Тем более что сезон прервался на самом интересном месте. В Лиге чемпионов и Лиге Европы пошла пора решающих матчей, а в УПЛ стартовал второй этап. Могли бы, кстати, его и не начинать. Каждый с каждым сыграл по два раза — и нормально.

— Ты считаешь, что внутренние турниры не нужно доигрывать?

— Будет, наверное, непросто. Там главный вопрос, кто займет второе место, но, на мой взгляд, ни Динамо, ни Заря в групповой раунд Лиги чемпионов все равно не попадут. Но споров сейчас много, поэтому пусть руководители решают. Кто мешал Динамо обыграть дома Десну и остаться на втором месте, я не знаю. Теперь собираются играть по два раза в неделю, хотя у нас жалуются на усталость и при недельном цикле.

Не представляю, как, например, Мариуполь и львовские команды будут ездить друг к другу в гости. Пока после матча домой доберутся, следующий тур уже закончится. Вопросов много, и их нужно как-то решать. Сейчас чего только не пишут. Тесты необходимо сдавать, двумя автобусами ездить. То в масках играть, то на угловых к сопернику не подходить. Для УПЛ, кстати, было бы неплохо, чтобы играли на расстоянии двух метров друг от друга. Может, меньше боролись бы и в пас научились играть (улыбается).