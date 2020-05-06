Роббен готов снова выйти на футбольное поле

Новости спорта:36-летний Роббен может возобновить футбольную карьеру.

Экс-хавбек мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Нидерландов Арьен Роббен получил предложение о возобновлении футбольной карьеры от бразильского клуба "Ботафого".

Пригласить 36-летнего игрока предложил вице-президент команды из Рио-де-Жанейро Рикардо Ротенберг, сообщает бразильское издание Globo Esporte.

"Для меня он был лучшим игроком чемпионата мира 2014 года. Месси - на втором месте. Роббен - мой кумир, он великолепный футболист. Есть риск, поскольку он долго не играл. Но Арьену было приятно узнать об интересе "Ботафого", - заявил Ротенберг.

Роббен завершил карьеру в прошлом году. Помимо "Баварии", выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси" и "Реал".