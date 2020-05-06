Вратарь сборной Германии начал встречаться с 19-летней студенткой

Новости спорта:Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.

Как сообщает Bild со ссылкой на Bunte, новой девушкой 34-летнего футболиста стала 19-летняя студентка по имени Аника. Возлюбленная Нойера уже переехала к нему в дом на озере Тегернзее. Более того, Мануэль уже представил её своей матери Марите.

Аника также является спортсменкой и играет в гандбол за клуб из второй лиги Германии.

Ранее Нойер состоял в отношениях с 27-летней супругой Ниной, однако несколько месяцев назад пара разошлась.

Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Шальке-04», воспитанником которого является. В сборную Германии голкипер вызывается с 2009 года. Является чемпионом мира 2014 года.