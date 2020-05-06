Ювентус приступил к тренировкам

Новости спорта:Вчера футболисты Старой синьоры прошли все необходимые медицинские тесты.

Часть игроков Ювентуса возобновили тренировки на клубной базе.

Официальный сайт бьянконери передает, что вчера футболисты команды прошли все медицинские тесты, необходимые для возвращения к занятиям.

Игроки тренируются в индивидуальном порядке, соблюдая при этом правила социальной дистанции. В понедельник Ювентус призвал своих футболистов возвращаться в Турин после двухмесячного карантина.

На прошлой неделе правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта возобновить тренировки с 4 мая.

В начале марта чемпионат Италии ушел на вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса. Клубы Серии А намерены доиграть сезон до конца, но сроки возобновления матчей чемпионаты пока неизвестны.