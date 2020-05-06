Ювентус приступил к тренировкам

Часть игроков Ювентуса возобновили тренировки на клубной базе.
Официальный сайт бьянконери передает, что вчера футболисты команды прошли все медицинские тесты, необходимые для возвращения к занятиям.
Игроки тренируются в индивидуальном порядке, соблюдая при этом правила социальной дистанции. В понедельник Ювентус призвал своих футболистов возвращаться в Турин после двухмесячного карантина.
На прошлой неделе правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта возобновить тренировки с 4 мая.
В начале марта чемпионат Италии ушел на вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса. Клубы Серии А намерены доиграть сезон до конца, но сроки возобновления матчей чемпионаты пока неизвестны.