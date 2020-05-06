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В Англии считают, что возвращение футбольных соревнований поднимет дух нации

В Англии считают, что возвращение футбольных соревнований поднимет дух нации
09:06 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Глава МИД Великобритании надеется, что возвращение футбола поднимет дух нации.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство разрабатывает план по возобновлению спортивных мероприятий в стране, так как, по его мнению, это поднимет дух нации в условиях пандемии коронавируса.

«Возвращение футбольных соревнований поднимет дух нации. Думаю, людям будет приятно увидеть, что мы возвращаемся не только к работе, но и к тому, когда дети смогут безопасно ходить в школу, а вы сможете наслаждаться вашим досугом, в частности спортом.

Я знаю, что правительство проводит встречи со спортивными организациями, чтобы позволить спортсменам вернуться к тренировкам, когда это будет безопасно. Могу подтвердить, что министр культуры и спорта разрабатывает план по возвращению спорта без зрителей, когда мы перейдём ко второй фазе.

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Ключевой момент в том, что мы сможем это сделать, когда это будет безопасно и оправдано с медицинской и научной точек зрения, но совершенно точно, что мы активно над этим размышляем», — цитирует министра британская пресса.

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Великобритания, АПЛ, Коронавирус, Доминик Рааб.
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