В Англии считают, что возвращение футбольных соревнований поднимет дух нации

Новости спорта:Глава МИД Великобритании надеется, что возвращение футбола поднимет дух нации.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство разрабатывает план по возобновлению спортивных мероприятий в стране, так как, по его мнению, это поднимет дух нации в условиях пандемии коронавируса.

«Возвращение футбольных соревнований поднимет дух нации. Думаю, людям будет приятно увидеть, что мы возвращаемся не только к работе, но и к тому, когда дети смогут безопасно ходить в школу, а вы сможете наслаждаться вашим досугом, в частности спортом.

Я знаю, что правительство проводит встречи со спортивными организациями, чтобы позволить спортсменам вернуться к тренировкам, когда это будет безопасно. Могу подтвердить, что министр культуры и спорта разрабатывает план по возвращению спорта без зрителей, когда мы перейдём ко второй фазе.

Ключевой момент в том, что мы сможем это сделать, когда это будет безопасно и оправдано с медицинской и научной точек зрения, но совершенно точно, что мы активно над этим размышляем», — цитирует министра британская пресса.