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Сампдория подала иск против Спортинга в ФИФА

Сампдория подала иск против Спортинга в ФИФА
15:08 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Сампдория требует у Спортинга 10% от суммы трансфера.

ФИФА займется расследованием трансфера полузащитника из Спортинга в Манчестер Юнайтед.

Руководящий орган мирового футбола намерен тщательно изучить соглашение о переходе португальца после поступившей жалобы Сампдории.

Фернандеш играл в Сампдории в сезоне 2016/17, после чего перебрался в Спортинг. Итальянская сторона заявляет, что португальский клуб обязан перевести на их счет 10% от суммы трансфера Бруну в МЮ.

Сампдория утверждает, что в договоре о переходе игрока в Спортинг был пункт, согласно которому генуэзцам полагается 10% от последующей продажи Фернандеша.

Иск Сампдории направлен против Спортинга, к Манчестер Юнайтед блучеркьяти претензий не имеют.

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Трансфер Фернандеша обошелся Красным дьяволам в 55 миллионов евро, еще 25 миллионов могут быть переведены на счет Спортинга в виде бонусов.

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ФК Спортинг, ФИФА, Футбол, ФК Сампдория, Новости футбола, Бруну Фернандеш.
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