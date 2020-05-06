Лацио заинтересован в переходе Хаджи

Новости спорта:Орлам придется побороться за румына с Рейнджерс.

Лацио по-прежнему заинтересован в трансфере полузащитника Генка Яниса Хаджи.

Сделку по переходу 21-летнего румына в стан бьянкочелести может оформить спортивный директор Орлов Игли Таре.

Но Лацио предстоит побороться за Хаджи с Рейнджерс. Шотландцы арендовали Яниса в январе и теперь хотят активировать опцию выкупа за 4,5 миллиона фунтов.

В составе Рейнджерс Хаджи забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах.

Лацио ушел на вынужденную паузу в чемпионате Италии на втором месте. Команда Симоне Индзаги отстает от Ювентуса на одно очко за 12 туров до финиша.