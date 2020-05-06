Барселона может продать права на название стадиона

Новости спорта:Ранее планировалось, что клуб пойдет на такой шаг всего на год.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Барселона" может продать права на название своего стадиона "Камп Ноу" на следующий сезон, чтобы справиться с последствиями карантина.

Однако теперь вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заявил, что клуб может продать права на название стадиона на 25 лет:

"К соглашению вполне можно добавить еще 25 лет. Доход от первого года пойдет на борьбу с коронавирусом. А остальные 25 – на нужды клуба. Почему бы и нет?".

Ранее Кардонер заявил, что матчи со зрителями возможны не раньше февраля 2021 года.