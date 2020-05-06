В Турции сообщили, когда планируют возобновить чемпионат

Новости спорта:В августе в стране хотят провести финал Лиги чемпионов.

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир сообщил, что сезон в Суперлиге возобновится 12 июня.

"При поддержке нашего государства мы разработали план по возобновлению сезона, полностью осознавая сложность и ответственность нашего решения", — приводит слова Оздемира Goal.com.

"Мы решили возобновить сезон в Суперлиге, первой, второй, третьей и региональной лигах Турции 12 июня. Надеемся закончить сезон в июле, чтобы в августе провести финал Лиги чемпионов".

Чемпионат Турции был приостановлен из-за пандемии COVID-19 в середине марта. До конца сезона в Суперлиге осталось сыграть 8 туров.

В элитном дивизионе Турции играют четверо украинцев. В составе Ризеспора играют Николай Морозюк, Денис Гармаш и Андрей Борячук, цвета Кайсериспора защищает Артем Кравец.