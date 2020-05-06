Донбасс-Арена попала в число лучших стадионов мира по версии Marca

Новости спорта:Украинский стадион не принимал матчей с момента начала войны на Донбассе.

Испанская Marca запустила голосование за определение лучшего футбольного стадиона в мире.

В список вошли 40 арен, среди которых оказалась Донбасс-Арена, которая, правда, на момент публикации новости была на 36-м месте месте с 554 голосами.

Лидировал Каирский международный стадион, на котором свои матчи проводит Аль Ахли. За египетскую арену проголосовало более 100 тысяч человек. Дальше в опросе идут Сантьягу Бернабеу и Ноу Камп, на которых играют свои матчи Реал и Барселона соответственно.

Донбасс-Арена была построена в 2009 году, но с началом войны на Донбассе в 2014 году матчей на стадионе не проводится.