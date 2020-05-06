Лейпциг значительно снизил цену на Упамекано

Лейпциг снизил запрашиваемую сумму за защитника Дайо Упамекано до 40 миллионов евро, передает Sport Bild.
Изначально Быки намеревались получить за своего основного центрбека 60 миллионов евро, именно такая сумма прописана в контракте француза в виде отступных.
На прошлой неделе Лейпциг согласовал с Упамекано продление контракта до 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний Дайо сыграл в 29 матчах за Быков и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что активный интерес к французу проявляет Бавария. Мюнхенцы намеревались добиться снижения цены на защитника, не желая выплачивать 60 миллионов отступных.
Чемпионат Германии может вернуться после двухмесячной паузы 15 мая.