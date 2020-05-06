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Мариуполь и Заря договорились о спарринге в мае

Мариуполь и Заря договорились о спарринге в мае
17:28 Сегодня Телеграф ua-football.com ФК Мариуполь

Новости спорта:Поединок должен состояться в 20-х числах мая.

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о том, как его команда будет готовиться к возобновлению сезона УПЛ:

- Сколько времени понадобится, чтобы вывести игроков на оптимально-игровой уровень, который был до остановки чемпионата?

- Если даже брать мини-сборы, то нужно провести не меньше четырех игр, чтобы полноценно получить игровую практику. А это минимум две недели, а оптимально - три.

- Какие планы касательно спарринг-партнеров?

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- Есть предварительная договоренность в 20-х числах сыграть спарринг с "Зарей", и также занимаемся поиском дальнейших соперников хорошего уровня. Вся проблема в том, что мы находимся на удаленном расстоянии, поэтому не так все просто. Конечно, если бы мы базировались, например, в Киеве, то и не было бы никаких проблем. А так... Предварительно чемпионат хотят возобновить 30-го мая, но все будет конкретно, когда пройдет видеоконференция, тогда прояснится картина. Готовимся, исходя из даты 30-го мая.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Мариуполь.
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