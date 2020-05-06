Клубы АПЛ могут вернуться к групповым тренировкам с 18 мая

Новости спорта:Однако доктора четырех клубов не уверены в такой возможности.

Клубы английской Премьер-лиги нацелены на возвращение к тренировкам в малых группах с 18 мая, сообщает Sky Sports.

Согласно "проекту Рестарт" все футболисты и сотрудники клуба должны быть протестированы дважды за неделю перед тем, как такие тренировки возобновятся. Для этого Премьер-лига собирается организовать собственные центры тестирования, за пределами тренировочных баз клубов.

АПЛ отправила свое предложение 20 клубам на прошлой неделе и попросила прислать в ответ их замечания. Доктора четырех клубов имеют вопросы к данному проекту, на которые лига собирается предоставить ответы в следующий понедельник – на следующий день после того, как власти выдадут новые предписания по карантину.

Тестирования футболистов будут проводиться таким образом, чтобы не мешать проверкам ключевых лиц во время пандемии коронавируса. Также они будут оплачиваться Премьер-лигой и из частных источников, а не за деньги налогоплательщиков.

Клубы Премьер-лиги по-прежнему намерены доиграть текущий сезон, но это будет возможно только при использовании 8-10 нейтральных стадионов для оставшихся матчей. Эти арены должны будут получить сертификаты безопасности и одобрение от полиции.