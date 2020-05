Футболисты Барселоны прошли тест на коронавирус (Фото)

Каталонская "Барселона" продолжает подготовку к возможному возобновления сезона.

Сегодня утром игроки и персонал собрались на клубной базе, чтобы пройти тест на коронавирус. Игроки с негативным результатом будут допущены к индивидуальным занятиям.

Ciutat Esportiva Joan Gamper

Today, the players returned to the Club’s facilities. pic.twitter.com/STreGHAzBw

