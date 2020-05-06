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Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры

Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры
18:44 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Бывший нападающий Милана, Ювентуса и сборной Италии Алессандро Матри завершил карьеру.

О своем решении 35-летний форвард объявил в эфире телеканала Sky Sport.

"Думал, что смогу забить еще несколько голов, но не жалею о своем решении. Могу сказать, что воплотил свои мечты в реальность. Когда я начал профессионально заниматься футболом, то не думал, что у меня будет такая карьера, и я выиграю три чемпионских титула. Не могу жаловаться на то, как все сложилось. Я не планирую продолжать", — сказал Матри.

В первой части сезона 2019/20 Матри играл за Брешию. Форвард провел восемь матчей за клуб Серии А, не отличившись результативными действиями.

В течение карьеры Матри также выступал за Прато, Лумеццеане, Римини, Кальяри, Фиорентину, Дженоа, Лацио и Сассуоло.

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Матри трижды выигрывал чемпионат Италии с Ювентусом (2011/12, 2012/13 и 2014/15), а также дважды становился обладателем Суперкубка Италии и один раз Кубка Италии.

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ФК Милан, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Алессандро Матри.
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