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Вукоевич: Знаю, Шахтер нас тогда боялся сильно

Вукоевич: Знаю, Шахтер нас тогда боялся сильно
19:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Огнен Вукоевич считает, что "оранжево-черные" в те времена боялись киевский клуб.

Экс-полузащитник Динамо Огнен Вукоевич высказался касательно полуфинального поединка Кубка УЕФА в 2009 году, где киевский клуб встречался с донецким Шахтером.

"Помню эти времена, как будто это было вчера. Помню очень сильное Динамо, сильный чемпионат Украины. Металлист, Шахтер, Днепр играли на невероятном уровне в еврокубках.

Помню полуфинальные поединки КУЕФА против Шахтера. Смотрю эти старые матчи в ютубе, вспоминаю времена.

В 2008 году была боевая команда, которая выиграла чемпионат у Шахтера с отрывом в 15 очков, выиграла исторические матчи у Спартака, хорошо играла в Лиге чемпионов.

Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе

Потом обыграли Валенсию, Париж, Металлист, проиграли "горнякам" в конце. Считаю, что это самая сильная команда. Уверен на 100%, что мы бы тоже обыграли Вердер. У Динамо тоже был хороший коллектив. У нас и фарт пошел.

Знаю, что Шахтер нас тогда боялся сильно. Если бы мы прошли в финал Кубка УЕФА, то выиграли бы 100%", - рассказал игрок на канале Динамо.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Огнен Вукоевич, Футбол, Новости футбола.
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