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Власти Бельгии запретили возобновлять футбольный сезон

Власти Бельгии запретили возобновлять футбольный сезон
19:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Правительство Бельгии не позволит возобновить сезон во пандемии коронавируса.

Правительство Бельгии объявило о запрете проводить спортивные мероприятия как минимум до конца июля, что поставило крест на возможности доиграть чемпионат страны. Ранее бельгийская лига первой в Европе заявила о том, что не будет доигрывать сезон, однако Федерация футбола несколько раз откладывала окончательное решение, ожидая действий правительства.

В итоге правительство запретило проводить матчи даже без болельщиков.

Вскоре бельгийская лига объявит о завершении сезона, а чемпионом будет назван «Брюгге». Вероятно, распределение еврокубковых мест будет сделано с учетом текущей таблицы.

Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу в мае

В Европе сезоны уже отменили во Франции и Нидерландах.

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Бельгия, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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