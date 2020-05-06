Власти Бельгии запретили возобновлять футбольный сезон

Новости спорта:Правительство Бельгии не позволит возобновить сезон во пандемии коронавируса.

Правительство Бельгии объявило о запрете проводить спортивные мероприятия как минимум до конца июля, что поставило крест на возможности доиграть чемпионат страны. Ранее бельгийская лига первой в Европе заявила о том, что не будет доигрывать сезон, однако Федерация футбола несколько раз откладывала окончательное решение, ожидая действий правительства.

В итоге правительство запретило проводить матчи даже без болельщиков.

Вскоре бельгийская лига объявит о завершении сезона, а чемпионом будет назван «Брюгге». Вероятно, распределение еврокубковых мест будет сделано с учетом текущей таблицы.

В Европе сезоны уже отменили во Франции и Нидерландах.