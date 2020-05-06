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УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион

УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
21:23 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В среду утром состоялась встреча представителей УЕФА с президентами ведущих европейских клубов, на которой обсуждалась дата возобновления еврокубков.

УЕФА хочет завершить евросезон в августе.

Как сообщает RMC Sport, УЕФА планирует 8 августа провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Лионом, при условии, что это будет безопасно. Напомним, что первый поединок во Франции завершился победой Ткачей (1:0).

Ранее сообщалось, что возобновление Лиги чемпионов планируется на 7 августа, после того как завершатся национальные лиги. Матчи турнира будут проводить каждые три дня. 7 и 8 августа, вероятно, состоятся ответные матчи 1/8 финала турнира. 11-12 августа — первые поединки 1/4 финала, 14-15 августа — ответные встречи четвертьфинальной стадии. Полуфинальные поединки запланированы на 18-19 и 21-22 августа. Согласно предварительному плану финал Лиги чемпионов состоится 29 августа.

Атлетик недоволен позицией УЕФА о распределении мест в Лиге Европы

В среду утром состоялась встреча представителей УЕФА с президентами ведущих европейских клубов, на которой обсуждалась дата возобновления еврокубков

Напомним, что УЕФА рассматривает вариант с проведением матчей Лиги чемпионов на нейтральных стадионах. Организация намерена проводить матчи европейских соревнований без зрителей и при условии активного тестирования их участников на коронавирус.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Ювентус - Ліон.
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