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Приостановка сезона обойдется "Барселоне" в более 100 миллионов евро

Приостановка сезона обойдется "Барселоне" в более 100 миллионов евро
05:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:Руководство "Барселоны" обнародовало миллионные потери от пандемии коронавируса.

Каталонский ФК "Барселона" потеряет больше 100 млн. евро из-за приостановки сезона в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".

По словам вице-президента Жорди Кардонер, общие потери уже составляет от 120 до 140 млн. евро. "Барселона" потеряла около 50 млн. евро от продажи билетов на матчи и в музей, 39 млн. евро от телевизионного дохода и от 20 до 25 млн. коммерческого дохода от магазинов, футбольных школ.

"Это точно. То, что мы знаем сегодня. Эти миллионы станут нашими потерями в конце года", - признался Кардонер.

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Примечательно, что игроки "Барселоны" согласились на 72-процентное сокращение зарплаты после телеконференций между президентом клуба Бартомеу и капитанами команд Месси, Серхио Бускетсом, Жераром Пике и Серхи Роберто.

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ФК Барселона, Футбол, Коронавирус.
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