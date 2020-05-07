Лига чемпионов вернется 8 августа

Новости спорта:В этот день сыграют ответный матч 1/8 финала «Ювентус» - «Лион».

УЕФА намерен провести матчи Лиги чемпионов в августе. По информации RMC Sport, матч 1/8 финала между «Ювентусом» и «Лионом» запланирован на 8 августа. В первом матче «Лион» обыграл дома «Ювентус» (1:0).

Первый матч «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ может пройти 10, 11 или 12 августа. Об этих планах УЕФА сообщил на собрании с главами европейских клубов, напомнив, что национальные чемпионаты должны завершить до конца июля, чтобы успеть доиграть еврокубки.

Напомним, Лигу чемпионов и Лигу Европы приостановили на стадии 1/8 финала в связи с пандемией коронавируса.

УЕФА рассматривает вариант с проведением матчей Лиги чемпионов на нейтральных стадионах. Организация намерена проводить матчи еврокубков без зрителей и при активном тестировании их участников на коронавирус.