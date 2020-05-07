Израиль возобновляет чемпионат по футболу

Новости спорта:В Израиле после карантина возобновляется футбольный сезон.

Профессиональные футбольные лиги Израиля возобновят игры 30 мая, после почти двухмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом заявили в министерстве спорта Израиля и организации Профессиональных футбольных лиг страны, пишет Xinhua.

“Разрешение на игры распространяется на две профессиональные израильские лиги: Премьер-лигу, что возобновится 30 мая, и Национальную лигу, которая начнет матчи 1 июня”, - говорится в материале.

Отмечается, что клубные соревнования начнутся уже 10 мая.

“В соответствии с условиями, утвержденными минздравом Израиля и премьер-министром Нетаньяху, матчи будут проходить за закрытыми дверями. Все игроки также должны будут находиться на полном домашнем карантине в течение всего периода соревнований и тренировок за исключением поездок на тренировки и матчи”, - отмечает Xinhua.

Кроме этого, у всех игроков каждый день будут сниматься показания температуры тела и будет проводиться проверка на наличие симптомов.

“Впрочем, если уровень заболеваемости в Израиле в мае возрастет, решение о возобновлении игр лиги будет пересмотрено”, - отмечает Xinhua.

Как известно, всего в стране зафиксированы 16 314 случаев COVID-19, включая 238 смертей и 10 527 выздоровлений.