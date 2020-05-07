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Украинский тренер против того, чтобы начинать УПЛ 30 мая

Украинский тренер против того, чтобы начинать УПЛ 30 мая
07:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Владимир также считает, что необходимо не менее трех недель, чтобы игроки вышли на оптимальный уровень.

Все команды украинской Премьер-лиги будут возвращаться к тренировочным занятиям 12 мая, а 30 числа уже пройдет первый тур после начала пандемии коронавируса.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран считает, что не стоит торопиться с продолжением чемпионата.

"Конечно, ждем с нетерпением, и думаем, как все это правильно организовать и сделать. Самое главное в понедельник - тестирование на коронавирус, а затем приступаем к работе. Сейчас тренерский штаб собирается на базе, чтобы распланировать дальнейший график работы. Хочется сыграть контрольные матчи, которые, как я понимаю, пока запрещены. Ребята звонят, спрашивают, когда уже приступим к тренировкам?

Надоело им заниматься в индивидуальном порядке, делая одно и то же: беговую, прыжковую работу для поддержания функциональной готовности. Все рвутся в бой, соскучились по работе с мячом. Главное чтобы разрешили проводить контрольные матчи, и мы уже договариваемся с командами на счет спаррингов. Но пока не знаем, когда возобновится чемпионат, ибо сроки разные называют. Если старт 30-го мая, то считаю - это будет рановато.

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Оптимального уровня не будет, но, безусловно, нужно хотя бы три недели. Две будет мало, учитывая, что перерыв был большой - два месяца. Понимаю, что все работали, но не в том режиме, в котором бы хотелось. Ни одна индивидуальная тренировка не заменит командную", - приводит его слова UA-Football.

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Чемпионат Украины, ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран.
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