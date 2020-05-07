Ракитич хочет остаться в Барселоне до конца контракта

Новости спорта:Соглашение хорвата с каталонцами истекает летом 2021 года.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич не намерен покидать клуб в предстоящее трансферное окно, и хочет полностью отработать контракт с каталонцами. Действующее соглашение хавбека сборной Хорватии с сине-гранатовыми истекает в июне 2021 года.

Барселона пытается продать Ракитича — каталонцы намерены выручить за хорвата не менее 20 миллионов евро. Сине-гранатовые в последнее время возобновили контакты с Ювентусом и Интером, предложив клубам Серии А полузащитника. Ранее интерес к хавбеку проявлял Тоттенхэм.

Ракитич же хочет самостоятельно решить свою судьбу. Иван комфортно себя чувствует в Испании и ему интересны варианты с Атлетико или Севильей, но эти клубы не готовы заплатить Барселоне требуемую сумму.

В текущем сезоне 32-летний Ракитич провел 31 матч за Барселону во всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.

Барселона идет на первом месте чемпионата Испании, опережая Реал на два очка. Ла Лига рассматривает дату 6 июня для потенциального возобновления матчей.