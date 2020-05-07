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Воронин: Не думаю, что чемпионат Англии возобновится

Воронин: Не думаю, что чемпионат Англии возобновится
08:51 Сегодня Телеграф СЭ

Новости спорта:Экс-нападающий «красных» поделился мнением о ситуации с коронавирусом в английском футболе.

40-летний бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Украины по футболу Андрей Воронин поделился мнением о возможном завершении сезона в Англии и ситуации с распространением коронавируса в стране.

«Ливерпуль»? Я из того «Ливерпуля» знаю Клоппа только. Он меня тренировал. Общаемся чуть-чуть. Не думаю, что у «Ливерпуля» заберут чемпионство, слишком большой отрыв. Самое обидное, что они не смогут почувствовать себя чемпионами. Это самое обидное. Везде в книгах будет написано, что стали чемпионами таким образом. Ребята не почувствуют себя так, как могли бы. В Англии сейчас большая эпидемия, там хаос с вирусом. Не думаю, что чемпионат возобновится. В крайнем случае, нужно сделать все компактно. Пока и УЕФА не понимает, как будет дальше», — сказал Воронин в эфире Youtube-канала московского «Динамо».

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Воронин выступал за «Ливерпуль» с 2007-го по 2009-й годы.

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ФК Ливерпуль, Андрей Воронин, АПЛ, Чемпионат Англии.
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