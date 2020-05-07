Украинские футболисты будут сдавать тест на коронавирус перед каждым матчем

Новости спорта:Перед каждым матчем УПЛ игроки будут проходить тест на коронавирус.

Клубам будут рекомендовать использовать при выездах три автобуса, бронировать отель только под одну команду, использовать несколько раздевалок на стадионе.

УПЛ совместно с УАФ и Министерством здравоохранения разрабатывают протокол безопасности для возобновления чемпионата. За основу возьмут и адаптируют протоколы европейских стран, в частности Германии и Италии, сообщает Meta-ratings.

Главный пункт протокола - проведение матчей без зрителей. Все футболисты и работники клубов вне соревнований должны использовать антисептики, маски и перчатки.

Перед каждым матчем футболисты будут проходить тест на коронавирус. Клубам будут рекомендовать использовать при выездах три автобуса, бронировать отель только под одну команду, использовать несколько раздевалок на стадионе.

Игроки и тренерский штаб должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра на скамейке запасных. Также будут рекомендовать не праздновать совместно гола.

Напомним, после 23-х туров чемпионата Украины лидирует «Шахтер». Его преимущество над «Зарей», идущей на втором месте, составляет 13 очков. «Динамо» на третьей позиции, уступая луганчанам по личным встречам. Возобновление сезона УПЛ планируется на 30 мая.