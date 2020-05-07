Экс-игрок Барселоны "сватает" Мбаппе Реалу

Новости спорта:Сеск оценил возможности нападающего ПСЖ.

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мнением о таланте нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Мбаппе очень голоден до побед и всегда хочет быть лучшим. Благодаря своему стилю игры он идеально вписался бы в такую команду, как Реал. Барселоне он бы тоже подошел, однако лично я вижу его в составе "галактикос", - приводит слова Фабрегаса RTVE.

Напомним, что слухи давно связывают Килиана с мадридским клубом. В сезоне-2019/20 Мбаппе забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 33 играх за "парижан" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что французский форвард поставил условие ПСЖ для подписания нового контракта.