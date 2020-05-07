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Кандидат в президенты УПЛ: У нас монополия на рынке платного ТВ

Кандидат в президенты УПЛ: У нас монополия на рынке платного ТВ
10:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Но одна естественная, а другая - искусственная.

Кандидат в президенты УПЛ от донецкого "Шахтера" Михаил Метревели сообщил, что в случае отсутствия конкуренции ТК Футбол будет привлекать международных игроков платного рынке спортивных телетрансляций.

- Возможна ли трансляция матчей на каком-то третьем канале (не футбол и не 2+2)?

- Сегодня внутри страны мы имеем естественную монополию на рынке платного ТВ в лице каналов Футбол 1, 2, 3 - они прозрачно, в результате тендеров, на рыночных условиях приобрели львиную долю прямых трансляций УПЛ, еврокубков и сборной и искусственную монополию в лице каналов группы 1+1, которые также абсолютно прозрачно удерживают право трансляций на небольшую группу клубов УПЛ.

Обе монополии, естественная и искусственная, негативно сказываются на увеличении стоимости ТВ прав. По сути увеличение никакого нет, что мы и наблюдаем с вами все 12 лет существования УПЛ. И проблему может решить в том числе наличие новых игроков на рынке.

Очевидно, что для получения максимальных доходов Лиги нам нужно сформировать качественный теле-продукт, объединить права и привлечь на торги как можно больше потенциальных покупателей внутри страны и из-за рубежа. Нам нужен третий и четвертый игрок на этом рынке.

Если внутри не будет платных футбольных или спортивных каналов, которые смогут составить конкуренцию каналам Футбол, то необходимо привлекать международных игроков - DAZN, MediaPro и др.

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Также одним из важных шагов в развитии конкуренции на платном рынке ТВ я вижу создание OTT сервиса УПЛ. Телевидение, которое может стать каналом показа матчей УПЛ за пределами Украины и также выступить внутренним игроком.

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УПЛ, Новости спорта, УАФ, Канал Футбол, Михаил Метревели.
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