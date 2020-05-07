Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские футболисты будут сдавать тест на коронавирус перед каждым матчем
Украинские футболисты будут сдавать тест на коронавирус перед каждым матчем
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры
Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры
Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)

Экс-игрок Шахтера: Моуринью и Гвардиола боролись за меня

Экс-игрок Шахтера: Моуринью и Гвардиола боролись за меня
11:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бразилец подтвердил, что мог перейти в Манчестер Сити.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред рассказал, почему в 2018-м году отказал Манчестер Сити.

"Это правда, что мной интересовались представители Ман Сити. Мне было приятно, что два великих тренера современности - Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола - боролись за меня. Пеп - отличный наставник, но я хотел играть под руководством Жозе.

Это было очень важно для меня, как для любого другого футболиста. Это было то, что сделало меня по-настоящему счастливыми", - цитирует Фреда APNews..

Напомним, что футболист перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2018 года из донецкого Шахтера. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за английский клуб 39 матчей, отличившись двумя голами и отдав четыре результативные передачи.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Ранее Фред поделился мнением об игре "красных дьяволов" в текущем сезоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Фред.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"
02 Беллью рассказал о силе удара Усика
03 Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
04 Беллью о бое Усик - Чисора: Это вопрос жизни и смерти
05 Экс-соперник Усика: Тайсон Фьюри знает, что я его уничтожу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь