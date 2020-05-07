Экс-игрок Шахтера: Моуринью и Гвардиола боролись за меня

Новости спорта:Бразилец подтвердил, что мог перейти в Манчестер Сити.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред рассказал, почему в 2018-м году отказал Манчестер Сити.

"Это правда, что мной интересовались представители Ман Сити. Мне было приятно, что два великих тренера современности - Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола - боролись за меня. Пеп - отличный наставник, но я хотел играть под руководством Жозе.

Это было очень важно для меня, как для любого другого футболиста. Это было то, что сделало меня по-настоящему счастливыми", - цитирует Фреда APNews..

Напомним, что футболист перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2018 года из донецкого Шахтера. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за английский клуб 39 матчей, отличившись двумя голами и отдав четыре результативные передачи.

Ранее Фред поделился мнением об игре "красных дьяволов" в текущем сезоне.