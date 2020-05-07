Определен лучший футболист в истории Беларуси

Новости спорта:Белькевич - лучший футболист в истории Беларуси по мнению пользователей pressball.by.

Валентин Белькевич обошел Сергея Алейникова в финале голосования за звание лучшего белорусского футболиста в истории, которое провело издание "Прессбол".

В опросе приняли участие более 10 тысяч пользователей pressball.by. Долгое время оба финалиста шли вровень, и лишь ближе к концу голосования Валентин Белькевич вырвался вперед.

Белькевичу отдали голоса 52,9% опрошенных, Алейникову - 47,1%.

В борьбе за 3-е место Александр Глеб обошел Александра Прокопенко. За Глеба проголосовали 57,1% пользователей pressball.by, за Прокопенко - 42,9%.

В полуфиналах Алейников убедительно обошел Прокопенко, а Белькевич - Глеба.

При этом топ-5 редакции "Прессбола" выглядит так: 1. Сергей Алейников. 2. Александр Глеб. 3. Валентин Белькевич. 4. Сергей Гоцманов. 5. Александр Прокопенко.

Добавим, что Валентин Белькевич с 1996 по 2007 год выступал за киевское "Динамо". В составе "бело-синих" провел 224 матча, забив 51 мяч. 8 раз становился чемпионом Украины, 7 раз выигрывал Кубок Украины, 3 раза - Суперкубок Украины. Полуфиналист Лиги чемпионов УЕФА (1999). За сборную Беларуси сыграл 56 матчей (10 голов). В 2010-2014 гг. работал в тренерском штабе киевского "Динамо". Умер 1 августа 2014 года от тромбоэмболии. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.