Домагой Вида может перейти в Ливерпуль

Новости спорта:Экс-игрок Динамо может поменять Турцию на Англию.

Ливерпуль проявляет интерес к защитнику турецкого Бешикташа Домагою Виде. Об этом сообщает Yeni Asir..

По информации источника, мерсисайдцы планируют усилить центр обороны и рассматривают 31-летнего хорвата в качестве игрока ротации.

Отмечается, что лавный тренер Ливерпуля Юрген Клопп лично заинтересован в переходе Виды - специалист внимательно следит за выступлениями защитника с момента финального матча чемпионата мира-2018.

Напомним, что 31-летний хорват перебрался в Бешикташ в 2018 году на правах свободного агента из киевского Динамо. В текущем сезоне Вида провел 32 матча за Бешикташ, забив четыре гола.

Ранее сообщалось, что экс-защитник Динамо Карлос Самбрано мог оказаться в Ливерпуле.