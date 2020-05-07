Манчестер Юнайтед пока не покупает звезду Боруссии Д

Новости спорта:Сумма, которую требуют "шмели", в данный момент непосильна для бюджета манкунианцев.

Руководство Манчестер Юнайтед решило не приобретать полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации источника, "красные дьяволы" не смогут себе позволить "провернуть" такой трансфер из-за финансового кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

При этом Боруссия не планирует снижать цену на Санчо - "шмели" по прежнему хотят выручить за футболиста более 100 миллионов фунтов. Отмечается, что Манчестер Юнайтед намерены возобновить свой интерес хавбеку летом 2021 года.

В текущем сезоне Санчо провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 19 результативных передач. Его контракт с немецкой командой рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что капитан Боруссии Марко Ройс призвал Джейдона не покидать клуб в летнее трансферное окно.