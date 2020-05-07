Реал приостановил переговоры о новом контракте с бразильцем

Новости спорта:Действующий договор истекает в 2021 году.

Реал приостановил переговоры о новом контракте с полузащитником Каземиро.

Предполагалось, что после зимнего трансферного окна бразилец поставит подпись под контрактом до 2023 года, но диалог был поставлен на паузу из-за пандемии COVID-19.

Действующий контракт хавбека истекает в 2021 году.

Также в клубе планировали повысить сумму отступных в контракте Каземиро, которая на сегодняшний день составляет 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 35 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи во всех турнирах.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии. В текущей таблице Реал отстает от лидера Барселоны на два очка.