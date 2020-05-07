Цитаишвили: До перехода в Динамо я ездил в Барселону

Новости спорта:Хавбек признался, что спустя время покинул Ла-Масию.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили вспомнил о просмотре в академии Барселоны.

"До перехода в Динамо я ездил в Барселону. Был просмотр, мы за свой счет туда приехали, провели 30 дней тренировок. Я потренировался первый день и меня взяли сразу в академию. Сказали, какие документы нужны и попросили найти опекуна, а родители не согласились. Родители были против - я же один сын. Отец хотел, чтобы я жил на базе, он знал, что в переходном возрасте можно не на ту дорожку свернуть.

Папа очень серьезно подходил к моему воспитанию. И это была главная причина, из-за которой мы там не остались. В академии Барселоны я пробыл месяц. а в Динамо перешел через год, и уже все сильно отличалось. Тренировки были уже интенсивными, требовали километраж", - заявил Цитаишвили.

Напомним, в текущем сезоне хавбек провел 5 матчей в футболке Динамо, отдав один ассист.